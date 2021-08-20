هل تعلم ان منى زكي ارتبطت بفنان شهير قبل زواجها من احمد زكي؟.. لن تصدق كم كان عمرها حينها!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 أغسطس 2021 02:44 مساءً - في الوسط الفني الكثير من العلاقات التي لم تكتمل، كخطوبة الفنانة المصرية منى زكي من زميلها الفنان محمد الشقنقيري، نجل المخرج ابراهيم الشقنقيري، قبل سنوات من زواجها بالفنان أحمد حلمي ففي في عام 1993 قام الفنانان الصاعدان آنذاك منى زكي والفنان محمد الشقنقيري بإعلان خطوبتهما.

غير انه تم فسخ الخطوبة بعد فترة قصيرة على اتمامها، لأسباب لم يعلن عنها في حينه، فيما خرج كل طرف ليؤكد أنهما سيظلان أصدقاء، وأن أسباب فسخ الخطوبة من الأمور الشخصية التي لا يجوز الحديث عنها

وقالت زكي في تصريحات صحافية، لاحقة إنها كانت في عمر الـ16 عاماً عندما تم خطبتها للفنان محمد الشقنقيري، وإن الزواج قسمة ونصيب.

وتزوجت في عام 2002 من حلمي، وأنجبت منه بعد عام ابنتهما لي لي، وفي عام 2014 انجبت ابنهما الثاني سليم، وفي عام 2016 انجبت ابنهما الثالث يونس.

أما الفنان محمد الشقنقيري فقد تزوج من خارج الوسط الفني، ويعيش حاليًا في استقرار مع زوجته مروة أمجد.