“الجميلة والرياضي”.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بإطلالة رومانسية مع زوجته نادية الكامل

كتب امير فتحي في الجمعة 20 أغسطس 2021 02:44 مساءً - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بصورتين جديدتين له ظهر فيها بإطلالة رومامسية بصحبة زوجته نادية الكامل، وعلق عليها: “الجمال والرياضة”.

وقد اثارت الصورة الجدل بين متابعين أحمد الفيشاوي حيث انتقد الكثيرين الصورة ووصفوها بالجريئة.

هذا وقد دافع اخرون عن الفيشاوي حيث قال احدهم: “نفسي تفهم هو احمد الفيشاوي بيتشتم ليه؟؟ ما كل الممثلين بينزله صورهم مع مراتاتهم اشمعنا هو؟؟؟”.

وكان الفيشاوي قد شكر زوجته في اطلالة سابقة على دعمها له حيث كتب “اتشرف ان اصنع تالت فيلم مع بعض و يبقا احلى من اللي فات.. مع ناديه حبيبتي و شريكتي اللي علي طول في ضهري و اخيراََ مبروك احمد فهمي علي أفتتاح مجموعة السينمات القادم افلام

”.

يذكر أن أحمد الفيشاوي ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد “أشباح أوروبا”، وهو بطولة: “هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، عباس أبوالحسن، باسم سمرة، بيومي فؤاد، وأروى جودة”، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.