نجوم "صالون زهرة" لـ"الخليج 365": المسلسل يفتح نافذة تنفس للبنانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مسلسل "صالون زهرة" بمجرد بدء عرض حلقاته، وعبروا عن إعجابهم به.

والمسلسل من كتابة نادين جابر، إخراج جو بو عيد وإنتاج شركة الصباح، وبطولة الممثلين نادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، وطوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة.

وتقول الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن المسلسل الذي يعرض على منصة شاهد VIP، إن "زهرة شابة متمردة وقاسية لأنها مرت بظروف صعبة. تناصر النساء، وهي لا تنتمي إلى أسرة ثرية وتشبه أشخاصاً كثيرين نعرفهم في حياتنا، هم الذين يسعون إلى خلق صنعة يسترزقون منها".





الممثل المخضرم نقولا دانيال والد زهرة في المسلسل تحدث لـ"العين الاخبارية" عن دوره قائلاً: "أملك موتيل في حي شعبي يقصده شبان وفتيات، من هنا علاقتي سيئة بأولادي الذين توفيت والدتهم مبكراً، كون نوعية العمل الذي أقوم به غير مرضي عنها".

وأضاف: "يظهر بعدها أني كرجل لدي مشاكل كما لدي حنان رغم وجودي في هذا الواقع والموقع، ومن تطور الأحداث يظهر كيف أتدخل لحل مشاكل ابنتي مع زوجها وبأني غيور على أولادي الموجودين في عاطفتي وإحساسي".





وعن الذي يميز العمل أجاب: "جميل، شعبي، شخصياته ظريفية وحقيقية، وهو مزيج من الكوميديا والدراما".

وعن الدراما اللبنانية قال: "لا شك أن الوضع الاقتصادي، الأمني، الصحي والسياسي العام في المنطقة يؤثر على لبنان، كما يؤثر على الجميع، ومع ذلك تسير الدراما اللبنانية بخطوات قوية وثابتة".

وعن رأيه بالمسلسلات والأفلام المشتركة أجاب: "ألاحظ الإقبال عليها على الرغم من النفور الذي واجهته في البدايات حيث إن المشاهدين لم يكونوا معتادين على المزج بين الشخصيات، إلا أنها الآن مقبولة لاسيما مع وجود الوجوه المحببة إن كان في لبنان أو سوريا أو مصر، حيث يتم التعاون بينهم وتكون الخلطة ناجحة جداً عندما يكون النص جميلاً"، وختم: "كنت ضيفاً مشاركا في المسلسل والتجربة جميلة وجيدة".





الممثلة كارول عبود تلعب دور هنادي، وعن دورها تقول لـ"الخليج 365": "شابة في الحي متزوجة من حبيب زهرة السابق (الممثل طوني عيسى)، وهي تغار من زهرة ربما لأنها الحبيبة السابقة لزوجها أو لكونها امرأة قوية، من هنا تتبع زوجها من مكان إلى آخر فخوفها الوحيد هو أن يعود إلى زهرة"، مشيرة إلى أن المسلسل "لايت كوميدي، على الرغم من معالجته لمواضيع مهمة".

وليست هذه المرة الأولى التي تعمل فيها عبود مع المخرج جو بو عيد، وعن ذلك أوضحت "تعاونت معه في فيلم تنورة مكسي الذي عرض في مهرجانات كبرى وحاز على جوائز عدة، حيث عبّر الفيلم عن عالم المخرج بو عيد، وعلى هذا الأساس تواجدت معه في صالون زهرة، كوني أحب أن أكون جزءاً من العالم الذي يخترعه، عالم مليء بالألوان والابتسامات والشخصيات المتنوعه، وأغلبية الممثلين في مسلسل صالون زهرة من الفتيات، شخصية كل منهن مختلفة عن الأخرى ولديها خصوصية".





واعتبرت عبود "صالون زهرة الأول من نوعه، ونادين نجيم لم تقدم هذا النوع من قبل، وهي نجمة على صعيد العالمين العربي والعالمي، والناس تنتظر أعمالها، وكون العمل جديد من نوعه سينتظره المشاهدون ويحبونه، أنا أثق بذلك، والحلقتان اللتان بثتا كانتا ممتعتين ومرتا كالنسمة، حيث إن كل شخصية لعبت دورها بخفة، الجميع من دون استثناء".

وعن الأعمال الجديدة التي تقوم بتحضيرها أجابت: "أصور مسلسل هروب، مؤلف من 10 حلقات سيعرض بداية على شاهد، وهو من بطولة النجمة الكويتية شجون، وممثلين من الكويت، الخليج ولبنان منهم باسم مغنية، بديع أبو شقرا، جيسي عبده، مجدي مشموشي، ليليان نمري، وهو مسلسل تشويقي من الأعمال الجديدة التي نراها في العالم العربي إذ في السابق كنا نتابعها كأعمال غربية وأنا متأكدة من أن هناك جمهوراً ينتظر هذه الأعمال".





من جانبه قال الممثل فادي أبي سمرا لـ"الخليج 365" "المسلسل عمل اجتماعي خفيف، منوع بين الكوميديا والدراما، ألعب فيه شخصية فواز زوج شقيقة زهرة، حيث تتم الإضاءة على حياته العائلية مع زوجته ومشاكل العائلة كالحضانة وغيرها".

وتوقع أبي سمرا أن يلقى "صالون زهرة" "إعجاب المتابعين، فهو يتعرض لمواضيع حياتية نعيشها بشكل يومي" وعن العمل مع نادين نجيم علّق: "هذا العمل هو الثالث لي معها، فهي شخص موهوبة، لديها كاريزما خاصة تحبها الناس، كما أنها ممثلة متمكنة ولديها ثقة عالية وتعمل على شخصياتها بشكل جيد".

وعن تأثير الأوضاع في لبنان على مزاج المشاهدين أجاب: "بالطبع نحن في وضع مأساوي على كل الصعد، لكن الإنسان يتمسك ببصيص أمل، وقد يفتح المسلسل نافذة للبنانيين للتنفس رغم المصاعب التي يعيشونها والأزمات الكبيرة التي يمرون فيها".





وعن الأعمال التي يقوم بتحضيرها أجاب: "أقوم بتصوير مسلسل شتي يا بيروت، هو الآخر من إنتاج شركة الصبّاح، كتابة بلال شحادات، تلعب بطولته مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين من بينهم عابد فهد".

الأصداء الإيجابية التي حققها المسلسل دفعت نادين نجيم إلى التعليق من خلال منشور على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، كتبت فيه: “شكراً كتير على الأصداء الحلوة وشكراً أنكم استمتعتوا بالقصة ومبسوطة انه رسمت ضحكة على وجوهكم بعيداً عن المشاكل يلي عم نعيشها كل يوم نغير جو وننسى شوي همومنا إلى الأسبوع المقبل"، كما أرفقته بصورة من المسلسل.



