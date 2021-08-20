شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى لابنته لى لى: "إيه السؤال اللى نفسك مسألهولكيش أبدا".. اعرف ردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النجم أحمد حلمى فى وصلة هزار مع ابنته الكبرى "لى لى"، خلال تلقيها أسئلة متابعيها عبر خاصية "ستورى" بحسابها بموقع "إنستجرام"، حيث وجه لها سؤالا يقول: "إيه السؤال اللى نفسك مسألهولكيش أبدا؟"، لترد عليه: "مروحة الساعة كام يا لولى"، فكان تعليق حلمى مفاجئًا، حيث قال لها مازحًا: "خلاص مش هسألهولك تانى لأنك مش هتخرجى من هنا ورايح".



حلمي ولي لي



حلمي وابنته لى لى

فيما أجابت لي لي على أسئلة أخرى وردت إليها من متابعيها منها "إيه أكثر صفة تفضلها فى والديها النجمين أحمد حلمى ومنى زكى؟"، لترد: "الاتنين متواضعين أوى وقلبهم أبيض"، كما كشفت عن صورتها المفضلة فى طفولتها، أما عن عمرها، فقالت إنها تبلغ من العمر 18 عاما.



لى لى



لي لي احمد حلمي

من ناحية أخرى يبدأ النجم أحمد حلمى تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "إكس"، والتى تشاركه البطولة فيه النجمة روبي، والفنانة نسرين أمين نهاية أغسطس الجارى، وذلك فى الديكور الذى يقوم بمعاينته مخرج العمل حاليًا، محمد شاكر خضير حيث يواصل الأخير التحضيرات الأخيرة والخاصة بالعمل فى الوقت الحالى، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى، ويعود من خلاله حلمى للسينما بعد آخر أفلامه خيال مآتة.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة"، والذي دارت أحداثه حول كيان سري متخصص في سرقة الاشياء القيمة والتذكارية والآثار ويقوم الكيان بضم عنصر جديد هو يكن (أحمد حلمي) لسرقته "بروش أم كلثوم" في الستينات، ثم يجتمعون بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، لبيع البرواش ويتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة محاولين اعادة الزمن والاحداث التي رافقت تلك الفترة لاعادة الذاكرة لمساعد (يكن) (حسن حسني) للعثور على تقليد البروش وبالتالي يحتاج (يكن) إلى مساعدة حفيده (أحمد حلمي) للشبه بينه وهو شاب وإعادة الروابط الأسرية بينهما.

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى ومنة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد وإخراج خالد مرعي.