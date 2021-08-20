شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مصرى خاص فى مهرجان أغورا المغربى ومناقشة استفتاء مهرجان أسوان لأفضل فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مهرجان أغورا للسينما والفلسفة المغربى، فى دورته المقبلة والتى تنعقد فى الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر، استفتاء مهرجان أسوان لأفضل فيلم عن المرأة، ويقوم بتحليل نتائجه وذلك من خلال تقديمه لكتاب الاستفتاء، فى ندوة تناقش أهم الكتب السينمائية التى صدرت حديثا.



دكتور عزيز الحدادى رئيس مهرجان أغورا السينمائى

كما ستتم مناقشة كتاب "أفلام الحب والحرب" للمؤلفة المصرية ناهد صلاح التى اختارها المهرجان عضوا في لجنة التحكيم للمسابقة الرسمية، والصادر عن سلسلة الفن السابع التابعة لوزارة الثقافة السورية، والذي يستعرض أهم أفلام السينما العالمية والعربية التي تناولت قصص الحب الكبيرة على خلفية من الحروب، التي غيرت جغرافيا وتاريخ العالم.



الكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح

من ناحية أخرى يقيم المهرجان ماستر كلاس للمخرجة المصرية دينا عبد السلام، تستعرض فيه من خلال تجربتها، سينما المؤلف كموضوع مؤثر ويحتاج وقفة نقاشية، وكذلك السينما المستقلة كضفة أمان يلجأ إليها كثير من السينمائيين في مواجهة السوق السينمائي التقليدي، كما سيعرض فيلمها "مستكة وريحانن" من إنتاج 2017 خارج المسابقة الرسمية.

يذكر أن الدورة المقبلة هي السادسة لمهرجان أغورا الذي ينعقد في مدينة فاس المغربية ويرأسه الدكتور عزيز الحدادي، فيما تم اختيار بلجيكا لتكون ضيف الشرف.