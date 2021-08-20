شكرا لقرائتكم خبر عن سر "الصباع المبتور".. مشهد لـ محمود عبد العزيز من فيلم "إعدام ميت" × صور جرافيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلئ خزانة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بالكثير من الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام كان له فيها بصمة خاصة ظلت عالقة فى أذهان الجمهور بعد رحيله، ومنها فيلم "إعدام ميت"، الذى ظل علامة فارقه لدى جماهيره منذ عرضه الأول عام 1985.



محمود عبدالعزيز

وفى هذا الصدد شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر "ستورى" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورا طريفة من مشاهد فيلم "إعدام ميت"، والتى نفذها مصمم جرافيك، والتى سلط الضوء من خلالها على طريقة إخفاء أحد أصابع قدم الفنان محمود عبد العزيز، ضمن أحداث الفيلم، الذى كان المفترض أن يكون مبتورًا.



رسم كرتوني لقدم محمود عبدالعزيز



رسم كرتوني يكشف سر الصباع المبتور فى قدم محمود عبد العزيز بفيلم إعدام ميت وقال مصمم الجرافيك، فى تعليقه على الصور، "‎فيلم إعدام ميت (نورت يا ابو جودة).. ‎بعد طول الانتظار ومرور السنين قررت أخرج عن صمتى وأكشف السر ورا عظمة المشهد ده"، بدوره أعاد محمد محمود عبد العزيز، نشر الصور، وعلق عليها بتوجيه الشكر للفنان الذى صمم هذه الصور الرائعة لأحد مشاهد والده فى الفيلم، كما طالب الجمهور ومتابعيه بالدعاء لوالده وقراءة الفاتحة لكل من رحلوا عنا. يشار إلى أن الفنان محمد محمود عبد العزيز، أعلن فى شهر يونيو الماضى، وفاة عمته نادية، والذى قال حينها فى تدوينه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "مفيش كلام يتقال.. السلام أمانة يا عمتى.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولعمتى نادية ولكل من رحلوا عنا".

رسم لقدم محمود عبد العزيز فى فيلم إعدام ميت

محمود عبد العزيز الساحر الذى حمل فى جرابه الفني آلاف الوجوه وأمتعنا بالعديد من الشخصيات المختلفة والمتنوعة التي تدل على حجم موهبته وإبداعه وقدراته الفنية، ومحمود عبدالعزيز الفتى الاسكندرانى الذى ولد في حي الورديان، والتحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بالكلية.

بدأ محمود عبدالعزيز مشواره الفنى مساعد مخرج وحلم بفرصة للتمثيل حتى استعان به المخرج نور الدمرداش فى مسلسل الدوامة عام 1973، وبعدها شارك فى فيلم الحفيد عام 1974، وبدأ رحلة البطولة عام 1975 حين اعتذر الفنان حسين فهمى عن بطولة فيلم "حتى آخر العمر" فوقع الاختيار على محمود عبد العزيز ليقوم بالدور، وبعدها توالت أعمال وإبداعات ونجاحات الساحر، فأدى فى الكثير من الأعمال دور الشاب الوسيم الرومانسى، ولكنه لم يسمح بأن يتم حصره فى هذه النوعية من الأدوار وأثبت أن فى جرابه آلاف الوجوه.