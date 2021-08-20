بهذه الكلمات.. حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان حمدي الميرغني، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بعيد ميلاد زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح.

ونشر الميرغني، صورة له مع زوجته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي حبيبتي وبنتي وصاحبتي ومراتي ويا رب طول العمر مع بعض جنب بعض، نحب بعض ونتخانق مع بعض ونتصالح ونخاف على بعض ونغير على بعض".

وأضاف: "بتمنى إن ربنا يدينا طولة العمر، عشان أقدر أسعدك إنتي وتمارا، وأخلي بالي منكم،

بحبك أوي".

جدير بالذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح، عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.

وينتظر الميرغني، طرح فيلمه السينمائي الجديد "تماسيح النيل" بدور العرض، حيث انتهى مؤخرا من تصوير جميع مشاهده، والفيلم بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، ويزو، محمد ثروت، هنادي مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، ولمى كتكت وغيرهم، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.