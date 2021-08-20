المنتج أحمد الجنايني يوجه رسالة لشريف دسوقي ومجدي الهواري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المنتج أحمد الجنايني، على حضور العرض المسرحي "ياما في الجراب يا حاوي"، ووجه بعدها رسالة للفنان شريف دسوقي والمخرج مجدي الهواري والمنتج الفني أشرف عبدالمعبود.

ونشر الجنايني، صورة له معهم، عبر حسابه على إنستجرام، مخاطبا الفنان شريف دسوقي: "حبيبي يا شريف، فرحت جداً لما شوفتك على المسرح النهاردة، علشان ده بيتك اللي بتحبه وبتبدع فيه.. ربنا يتم شفاك يا حبيبي على خير.. نورت بيتك يا غالي".

وقال في رسالته للمخرج مجدي الهواري: "تسلم إيدك يا أستاذ مجدي، مسرحية (ياما في الجراب يا حاوي) حاجة جميلة ومبهجة وتُشرف كالعادة.. أعمالك كلها جميلة إن شاء الله تكسر الدنيا".

وأضاف في رسالته موجها حديثه للمنتج الفني أشرف عبدالمعبود، قائلا: "أما أنت بقى يا أستاذ أشرف.. شهادتي فيك مجروحة، هتفضل دائما شباب وشاطر كالعادة.. ما شاء الله عليك".

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري.

ويشارك في بطولتها: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.