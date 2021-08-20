قبل لقاءي الأهلي والزمالك.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لأصدقائه الأهلاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان صلاح عبدالله، رسالة لأصدقائه الأهلاوية قبل لقاءي الأهلي والزمالك اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر: "إلى كل أصدقائي الأهلاوية.. كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا حتى في خِلافنا.. كل العواطف الحلوة بينا لازم تفضل مهما اختلفنا.. وآسف يا سِت، وصباح الخير وتصبحوا على خير وجمعة مباركة على الجميع".

ويواجه الأهلي فريق المصري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية في الجولة الـ32 للدوري.

فيما يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساء على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.