ابنة أحمد حلمي تكشف عن السؤال الذي لا تحبه من والدها.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت"لي لي" ابنة الفنان أحمد حلمي، عن السؤال الذي لا تحب سماعه من والدها .

ووجه عدد من متابعي"لي لي" على إنستجرام، عدة أسئلة لها، وكان من بينهم والدها الذي وجه لها سؤالا قال فيه "إيه السؤال اللي نفسك مسألهولكيش أبدا؟".

وأجابت لي لي، على سؤال والدها، قائلة، إنها لا تريده أن يسألها متى ستعود إلى المنزل.

ورد "حلمي" عليها، بأنه لن يسألها هذا السؤال مجددا لأنها لن تخرج مرة أخرى.

جدير بالذكر أن "لي لي" هي الابنة الكبرى لأحمد حلمي ومنى زكي ولديها 18 عامًا، وكانت بعيدة عن الإعلام، وظهرت مؤخرا مع والديها في عدة مناسبات مختلفة، وبدأت مؤخرا مشروعا خاصا بها وهو الرسم على الملابس.