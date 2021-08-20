منة عرفة تكشف عن سرقة حسابها على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة منة عرفة، عن تعرضها لسرقة صفحتها وحسابها الشخصي على "فيسبوك".

وقالت منة، في أول فيديو لها، عبر حسابها على "فيسبوك" بعد إنشاء صفحة جديدة، إن الصفحة القديمة التي أطلقتها منذ سنوات، تعرضت للسرقة، موجهة الإتهام إلى الشركة المسئولة عن إدارتها بالاشتراك مع المسئولين عن إدارة أعمالها.

وأضافت، أنها سوف تكشف لاحقا كافة التفاصيل حول تعرض صفحتها للسرقة، مشيرة إلى أنها تسير في إجراءات قانونية، وطلبت من متابعيها دعمها ونشر صفحتها الجديدة، لكي تتواصل معهم من خلالها بنفسها والرد على التعليقات.

جدير بالذكر أن منة عرفة انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، هدى المفتي، عمرو وهبة، خالد أنور، تارا عماد، نانسي صلاح وتوني ماهر.