تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بشأن شائعة طلاقها من العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى الفنان وائل عبدالعزيز، تعمده إثارة الشكوك نحو شائعة طلاق شقيقته ياسمين عبدالعزيز من الفنان أحمد العوضي.

وكتب وائل عبر حسابه على "فيسبوك" قبل ساعات "نوع من أنواع الاستفزاز عشان ارد علي أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية، أنا معنديش علم بالكلام ده وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو بدونا.. وياريت كفاية أخبار مش عن لساني ونسيبها تاخد فترة تكملة علاجها علي خير".

كان وائل شارك متابعي حسابه على موقع "انستجرام"، صورة مرسومة لشقيقته، وكتب في تعليقه على الصورة "هانت يا روحي هانت".

وغادرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مطار القاهرة الدولي، قبل أيام، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.