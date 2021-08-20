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رسميا.. السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2021

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 دقائق

صورة تعبيرية

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة غرب آسيا، والمباراة النهائية، في المملكة العربية .

وأعلن الاتحاد الآسيوي في بيان أن “مباريات ربع نهائي وقبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة، ستقام في السعودية”.

وأضاف البيان: “بانتظار تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 أغسطس 2018 بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع”.

وسيقام الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر المقبل في السعودية.

هذا، وقرر الاتحاد الآسيوي أن تستضيف كوريا الجنوبية مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة شرق القارة خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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