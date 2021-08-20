سيرين عبد النور تعايد عادل كرم والأخير يردّ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

عايدت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور الإعلامي والممثل عادل كرم وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت عبد النور صورة جمعتها بعادل في مسلسل “دور العمر” وعلقت عليها قائلة “انشالله العمر كلو خير وسلام ونجاح حبيب قلبي”. ليرد كرم عليها قائلاً: “دخيل قلبك إنت كنتي أحلى هدية السنة”.

الجدير بالذكر، أن مسلسل “دور العمر” من بطولة عادل كرم وسيرين عبد النور، إضافة إلى طلال الجردي، غابريال يمين، نوال كمال، يارا فارس، جان دكاش وغيرهم من الممثلين اللبنانيين، وهو التجربة الدرامية الأولى للمخرج سعيد الماروق الذي عُرف سابقاً بتصوير الكليبات، كما أنتج مجموعة من الأفلام السينمائية.