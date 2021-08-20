شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يثير الغضب فى بوست جديد عن التعليم: "كلنا جهلة وعندى حد بيقرالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مغنى المهرجانات حمو بيكا إثارة غصب الجمهور بمنشوراته عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، متمسكا بنغمة "الجهل مش عيب"، وذلك بعد مشادته مع الجمهور، أمس الخميس، بشأن تهنئة طلاب الثانوية العامة، وكتب فى تدوينه جديدة عبر حسابه: "طب وإيه يعنى عندى إخواتى وقرايبى بيقرولى وبيكتبولى اللى أنا عايزه؟.. ببساطة محدش فينا أتولد عارف كل حاجة.. كلنا كنا مغيبين عن كل حاجة.. وكلنا جهلة".

وتابع: "الدكتور جاهل عن المحاماة والمحامى جاهل عن المحاسبة والمحاسب جاهل عن المهندس.. الكمال لله وحده - محدش كامل.. وزى ما قولت أنا منولتش شرف التعليم بس اتعلمت إزاى أشتغل وأشيل مسئولية اتعلمت إزاى أشقى من صغرى ومقولش لحد ادينى".



حمو بيكا

واختتم حديثه "زي ما أنا اتعلمت حاجات كتير جداً فى الحياة - أنت يا متعلم هتفضل جاهل بيها.. فإن حد يكتبلى أو يقرالى.. دى حاجة متخصش حد فى الدنيا صباحكم فل وجمعه مباركة عليكم جميعاً".

ولاقي منشور حمو بيكا غضبا جماهيريا كبيرا عبر التعليقات علي حسابه، فقال أحد متابعينه: "طيب ماتروح أى جامعة خاصة واتعلم إيه المشكلة أصل فى فرق بين الأمية والجهل ابقى اسأل اخواتك وقرايبك اللى بيقرولك عليه"، وقال آخر: "تقريبا اللى كتبلك الكلام ده ما فهمكش الفرق بين الأمية والجهل".





فيما رد متابع آخر: "تصدق أقنعتنى.. يا راجل دا أنت من أسباب فساد جيل بأكلمه.. يا راجل دا أنت حتى شغلتك اللى إنت فرحان بيها مش معترفين بيك مغنى أصلًا جاى أنت دلوقتى تقنعنا انك الشخص المثقف المتعلم الذوق !!!كل همك الفلوس الفلوس طيب ما الحرامى معاه فلوس والنصاب معاه فلوس بس فاقد لقيمة نفسه".