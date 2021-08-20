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تامر حسنى يتألق بحفل الساحل: فخور لمشاركتى فى إعادة المسرح الرومانى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تألق النجم تامر حسنى فى حفله، أمس الخميس، على المسرح الرومانى فى الساحل الشمالى، وذلك فى أولى الحفلات على المسرح الرومانى منذ فترة طويلة، معبرًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، عن فخره بالمشاركة فى هذا الحدث.

تامر حسني

 

 

وكتب تامر حسنى، تعليقا على صور الحفل التى تظهر حضورا جماهيريا كبيرا: "فخور إنى النهاردة شاركت فى إعادة المسرح الروماني المصري العظيم مع جمهوري المحترم الراقى، فخور بالتنظيم الرائع وكل من شارك في إخراج الحفل بالشكل اللي فعلاً يليق بالفن المصري والمسرح الروماني العظيم، شكراً لعباقرة المسرح، الفنان الرائع احمد عصام و المبدعين - عماد نبيل - طارق صبري - تامرفوزي - ياسر انور - احمد عبد القادر ومدير التصوير الكبير جلال الزكي - و المخرج المتميز أكرم فاروق".

 

حفل تامر حسني (1)

 

حفل تامر حسني (2)

 

حفل تامر حسني (3)

وتابع : "شكراً لرجال مديرية أمن مطروح والعلمين على المجهود العظيم المبذول فى التنظيم الراقى شكراً لكل أفراد فرقتى الموسيقية الكبيرة".

حفل تامر حسني (4)

 

حفل تامر حسني (5)

 

حفل تامر حسني (6)

 

على جانب آخر تخطت أغنية "صعبة" حاجز الـ52 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامرحسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الأغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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