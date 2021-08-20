سكارليت جوهانسون تستقبل مولودها الأول من كولين جوست.. أطلقت عليه هذا الاسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت سكارليت جوهانسون طفلها الأول من كولين جوست، في مفاجأة سارة لمحبي نجمة “الأرملة السوداء”.

أعلن “كولين” عن الخبر السعيد يوم الأربعاء عبر “إنستغرام” وقال في منشور بسيط: “حسناً، لقد رُزقنا بطفل اسمه كوزمو، نحن نحبه للغاية”.

ووفقا لصحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية، يأتي الخبر السعيد في نفس الأسبوع الذي أكد فيه كولين لأول مرة خبر حمل سكارليت خلال إحدى فقرات Saturday Night Live وقال: “سننجب طفلاً قريباً، إنه لأمر مثيراً للحماسة”.

يجدر بالذكر أن “كوزمو” هو الطفل لأول لسكارليت من زوجها الكوميديان والكاتب الأميركي كولين جوست، بينما يعد طفلها الثاني، إذ سبق وأنجبت طفلة تدعى “روز” (6 أعوام) من زوجها السابق، الصحفي الفرنسي “رومان دوريا”، بينما يُذكر أن كولين لم يسبق له الزواج وإنجاب أطفال.

كانت “الأرملة السوداء” قد أثارت الجدل مؤخراً بخبر حملها، خاصة أنها وكولين حرصا على إبقاء خبر الحمل سراً أطول فترة ممكنة، ولم يتم تأكيده إلا حديثاً.

يُذكر أن النجمة الأميركية تزوجت من كولين خلال شهر أكتوبر العام الماضي وبعد مرور 3 سنوات على ارتباطهما، في أجواء خاصة وسرية بعيداً عن أعين الباباراتزي.

هذا ويأتي الخبر السعيد وسط أزمة سكارليت مع شركة ديزني ورفعها دعوى قضائية ضد الشركة بسبب فيلم “الأرملة السوداء” وإطلاقه على منصة الشركة للبث بالتزامن مع موعد صدوره في دور السينما، الأمر الذي خرقاً للعقد والاتفاق بين النجمة والشركة، وحتى الآن لم يصدر قراراً رسمياً بشأن الدعوى.