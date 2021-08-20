عاصي الحلاني: حياتي كلها كانت مجرد حلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني فيديو لأغنية “مجرد حلم” التي قدّمها خلال الحلقة التلفزيونية الخاصة بألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “كل الفصول”.

وعلّق عاصي الحلاني على الفيديو عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” قائلًا: “حياتي كلها كانت مجرد حلم لا اكثر”.

وتعد الأغنية من ضمن أغاني ألبومه “كل الفصول”، الذي طرحه مؤخراً، بعد غياب 3 سنوات منذ آخر ألبوماته “حبيب القلب”، وضم الألبوم الجديد 11 أغنية متنوعة اللهجات والأنماط الموسيقية.

وحملت أغنيات الألبوم الأسماء التالية: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.