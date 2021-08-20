أحمد سعد يطرح “200 جنيه” بعد حل خلافه مع الشركة المنتجة للفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة «200 جنيه»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه»، عبر حسابه الرسمي على انستقرام، وذلك بعد خلاف مع الشركة المنتجة للفيلم بسبب البوستر الدعائي الذي نشره سعد منذ يومين وقد توسطت صورته نجوم وأبطال الفيلم.

وكان قد تم تأجيل طرح أغنية «200 جنيه»، الأغنية الدعائية للفيلم الذي من المقرر طرحه بالسينمات يوم 25 أغسطس (آب) الجاري، حيث برر سعد وقتها، أنّ الصورة التي وَضَعَها يقصد بها أنّه بطل الأغنية، ولكن لا يقصد الإساءة لأيّ فنان من المشاركين في الفيلم، ليتم تأجيل صدورها وتصدر منذ ساعات.

أغنية «200 جنيه» كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح.

وفيلم «200 جنيه» يَضُمّ كَوكبة كبيرة من أهم النجوم في مصر والذين ابتعدوا فترة كبيرة عن السينما منهم إسعاد يونس، وهاني رمزي، ومي سليم، وأحمد رزق، والفيلم يدور حول قصة 200 جنيه تدور بين أيادي عِدّة أسر، ورغم أنّ الفيلم من 8 قصص، فإن فئة العملة 200 جنيه هي العنصر المشترك في جميع القصص.