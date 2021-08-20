عبد الله الرويشد يدعو بالشفاء لرفيق عمره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غرد الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، عبر موقعه الرسمي على “تويتر”، تغريدة دعا فيها لصديق عمره ورفيق مشواره الغنائي عبد اللطيف البناي، وكتب في تغريدته: سلامة عمرك يا رفيق العمر.

كما نشر عبر حسابه الرسمي في “إنستقرام” عدداً من الصور وهو برفقة البناي.

يُذكر أن الشاعر الغنائي عبد اللطيف البناي يعاني منذ 20 سنة من مرض الباركنسون (الشلل الرعاش)، وقد سافر للعلاج إلى المانيا قبل أعوام، وكتب وقتها أشهر أغنية عندما ذهب في رحلة وعاد إلى الكويت، وتغنَّى بها وقتها الفنان عبد الكريم عبد القادر: أنا رديت لعيونك أنا رديت.. ولك حنيت مثل ما يحن حمام البيت، وقد كان يذهب للعلاج بين فترة وأخرى لإجراء الفحوصات الطبية، ولكن بسبب ظروف كورونا وعدم السفر للخارج تأثرت حالته ووصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها الوقوف ولا المشي، ومنذ أكثر من ١٢ يوماً ساءت حالته واشتد المرض، وتحتاج حالته إلى السفر للخارج لمتابعة فحوصاته الطبية التي توقفت بسبب ظروف أزمة كورونا، وقد استجاب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري لمناشدة إحدى الصحف الكويتية للنظر في حالة البناي الصحية، واستعجال سفره للعلاج في الخارج؛ نظراً لحالته الصحية التي وصل لها.

وعلى مدى أكثر من 50 عاماً في الساحة الغنائية قدَّم الشاعر عبد اللطيف البناي أكثر من 700 أغنية عاطفية ووطنية فضلاً عن أغاني المناسبات والأوبريتات، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات الغنائية، وقد تعاون مع أشهر فناني وفنانات الخليج، ويُعد من أقوى الشعراء.