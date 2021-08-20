طرح الإعلان التّرويجي الخاص بفيلم “الأبديون” من بطولة انجلينا جولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة مارفل الأميركية للإنتاج الفني إعلاناً ترويجياً جديداً لفيلمها المرتقب “الأبديون” The Eternals عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وتدور حوادث الفيلم حول مجموعة من الأبطال الخارقين الخالدين الذين أُرسلوا إلى كوكب الأرض منذ ألف سنة، فصنعوا الحضارة والتاريخ وعاشوا في صمت تاركين للبشر حرية العيش والتحكم بالأرض. إلا أن حدثاً مفاجئاً يدفعهم إلى الاجتماع مجدداً لمحاربة قوة الشر والدفاع عن البشرية وتجنب دمار هذا الكوكب.

وهذا الفيلم هو بمثابة أول عمل للمخرجة كلوي تشاو الحائزة جائزة الأوسكار، منذ فوزها بجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج عن “نوماد لاند” Nomadland في وقت سابق من هذا العام.

ويشمل طاقم التمثيل نجوماً بارزين مثل أنجلينا جولي، سلمى حايك، جيما تشان، كميل نانجياني، بريان تيري هنري، باري كيوغان، لورين ريدلوف، بالإضافة إلى نجوم مسلسل “صراع العروش” Game of Thrones ريتشارد مادن وكيت هارينغتون.

وطرحت مارفل الملصق الرسمي للفيلم عبر صفحتها على “إنستغرام” معلقةً: “ها هي اللمحة الأولى من الملصق الرسمي، الفيلم سيعرض في السينما في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم”.

ويوم أمس الأربعاء ظهر عدد كبير من نجوم هذا الفيلم على غلاف مجلة “انترتينمنت ويكلي” Entertainment Weekly مرتدين بدلاتهم الخاصة. وكتبت المجلة: “سيجلب فيلم “الأبديون” بعض أغرب وأروع شخصيات مارفل إلى الشاشة الكبيرة”.

وابتكر الفنان جاك كيربي شخصيات “الأبديون” في السبعينات، عندما عاد إلى العمل في استوديوهات مارفل بعد فترة وجيزة من انتقاله إلى استوديوهات “دي سي” المنافسة.

ويجدر الذكر أن استوديوهات مارفل تعمل على مجموعة كبيرة من الأفلام الجديدة التي ينتظرها المشاهدون في كل أنحاء العالم، وقد حددت تواريخ عرض عدد منها.