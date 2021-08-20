ليلى علوي تخطف الأنظار بعد ظهورها بالحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفتت الفنانة ليلى علوي الأنظار بعدما روّجت للبوستر الخاص بها من أحدث أعمالها الفنية، فيلم “200 جنيه” عبر حسابها في “إنستغرام”.

وظهرت خلال الملصق وهي ترتدي الحجاب وتربطه للخلف لإظهار وجهها بوضوح، كاشفة عن موعد عرض الفيلم، مشيرة إلى أنه سيكون بدور العرض السينمائي يوم 25 آب الحالي.

ويضمً الفيلم عدداً كبيراً من النجوم، منهم: إسعاد يونس، غاده عادل، محمد فراج، نيللي كريم، أحمد رزق، هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، مي سليم، أحمد السعدني، دينا فؤاد، ملك قورة، طارق عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين. وتدور قصته حول مبلغ من المال قيمته 200 جنيه، ينتقل من شخص إلى آخر خلال أحداث الفيلم، وبذلك تبدأ الفروق بين الشخصيات التي تظهر في الفيلم، وتختلف عن بعضها في الظروف الاجتماعية والمعيشية وغيرها. ويضم الفيلم 8 قصص مختلفة، حيث يكون لكل منها بطل جديد، ثم تتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوّق.