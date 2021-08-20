شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل حول طلاقها من أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسم الفنان الشاب وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجدل المثار حول طلاق شقيقته من زوجها الفنان أحمد العوضي، ونشر، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستغرام»، صورة تجمع ياسمين والعوضي من كواليس تصوير مسلسل

«اللى ملوش كبير»، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي، وعلق قائلاً:”ربنا يكمل شفاكي على خير ويسعدكم”، وهو ما اعتبره البعض نفي لما تردد عن طلاق ياسمين والعوضي.

وكانت شائعة الطلاق قد ترددت بسبب عدم سفر العوضي، مع ياسمين إلى سويسرا حيث تستكمل رحلتها العلاجية في جنيف، وهو ما فسره العوضي بعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة سويسرا في الوقت المطلوب، لكن هذا التفسير لم يقنع الكثيرون.