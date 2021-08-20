إيمي سمير غانم تدعو لوالديها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إيمي سمير غانم دعاءً لوالديها الراحلَين، الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، من خلال منشور شاركته مع جمهورها ومتابعيه، عبر حسابها الرسمي في موقع الصور والفيديوات “إنستغرام”، وجاء فيه: “اللهم ارحم والديّ سمير غانم ودلال عبدالعزيز واغفر لهما وآنس وحشتهما ووسّع قبرهما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار”.

وأضافت: “اللهم ارحمهما رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع واجعلهما في جنّتك آمنين مطمئنين يا رب العالمين… اللهم افسح لهما في قبرهما مد بصرهما وافرش قبرهما من فراش الجنة، اللهم ارحمهما ولا تطفئ نور قبرهما، اللهم ارحمهما بقدر ما تمنيت لهما البقاء… اللهم أذقهم من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين، اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعلهما في نعيم دائم غير منقطع ووسّع مدخلهما”.

وكانت إيمي قد وجّهت الشكر الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم ، على الكوبري الجديد في محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، حيث كتبت عبر حسابها في “إنستغرام”: «شكراً سيادة الرئيس».