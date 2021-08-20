ساندرا أوه وأماندا بيت تناقشان الضغوط التي تواجه النساء في السلطة

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"الخليج 365": لعبت ساندرا أوه الكثير من الشخصيات التي لا تُنسى على مدار أكثر من عقدين من مسيرتها الفنية. لكن دور الدكتورة "جي - يون كيم" في المسلسل الكوميدي "الكرسي" الذي يبدأ عرضه اليوم على نتفليكس يشكل تجربة متفردة للمثلة الحائزة على جائزة الغولدن غلوب.

تقول أوه في لفتة تجاه المنتجة التنفيذية والكاتبة أماندا بيت: "أشعر أن جي- يون هي أقرب شخصية لنفسي قمت بإدائها على الإطلاق"، هناك شيء ما في الطريقة التي كتبتها بها أماندا. كان الأمر كما لو أن أماندا كانت تعبر عني".

المسلسل يتبع جي - يون عندما تصبح أول امرأة ملونة تتولى رئاسة قسم اللغة الإنجليزية في إحدى جامعات نيو إنجلاند.

في منصبها الجديد ، تحاول تلبية المطالب المذهلة والتوقعات الكبيرة لقسم اللغة الإنجليزية الفاشل. المزيد حول أصول العرض ، وعملية التعاون الفريدة بين أوه وبيت وضغوط لعب دور المرأة المسؤولة ، في المقابلة أدناه مع أوه وبيت.

من أين اتت فكرة مسلسل "الكرسي"؟

بيت: لفترة من الوقت كنت أنا وجاي دوبلاس نتصارع حول فكرة فيلم عن أرمل يعاني من إكتءاب "العش الفارغ" (وهي حالة تصيب احد الوالدين عند مغادرة اخر ابنائهم المنزل للعيش وحيداً) . وأدى ذلك إلى فكرة مديرة إمرأة يقوم احد موظفيها بتعدي الحدود معها. ماذا سيحدث لو كانت على علاقة حميمة طويلة الأمد مع هذا الشخص واعتقدت أنه - في داخله - شخص جيد جدًا، ذو بوصلة أخلاقية سليمة. كيف سيكون ذلك؟ تم دمج هاتين الفكرتين معًا وهذا عندما بدأت الكتابة.

كيف وقع الاختيار على ساندرا اوه لبطولة العمل؟

بيت: رأيتها في مسرحية Stop Kiss عام 1998. واعجبني اداؤها كثيراً "اضاءت عالمي". ثم عملنا معًا لفترة وجيزة، ثم كتبت هذا الدور وفكرت "من هي الممثلة التي في الأربعينيات من عمرها ، مثيرة ومرحة ، ويمكنها أن تفعل شيئًا مضحكًا حقًا، ويمكنها أيضًا القيام باداء رومانسي، وفي نفس الوقت تكون مقنعة كشخصية حاصلة على درجة الدكتوراه؟.

أوه: نجحت ... وفزت بالدور!

بيت: لقد كان أمرًا صعبًا ، ولكن بمجرد أن وضعتها في رأسي ، لم أستطع التوقف عن التفكير فيها.

أوه: تم تشكيل عالم القصة بالكامل. كان بإمكاني أن أشعر بتفاصيلها، وفي الغالب شعرت بصوتها فيه وما تريد ايصاله للمشاهد، مختبئًا داخل نغمة كوميدية.



ساندرا، لقد ذكرت أنك عندما تلقيت النص ، كانت هذه هي المرة الأولى التي ترين فيها اسمًا كوريًا أصيلًا هناك. كيف كان رد فعلك؟

أو: عندما رأيت الاسم في الحلقة التجريبية، كان من أول الأشياء التي أضاءت شيئًا ما بالداخل ، في الواقع رأيت اسم امرأة كورية على الصفحة. وهذا سيكون اسم شخصيتي وكل الشخصيات المحيطة به يجب أن تقول اسمي بشكل صحيح ، وكان ذلك مجرد جوهرة جميلة لامعة جعلتني اقول لنفسي: "هاه. ذلك يعني الكثير بالنسبة لي.

ساندرا ، أنت أيضًا تعملين كمنتج تنفيذي لمسلسل الكرسي. كيف كان تعاونك مع أماندا؟

أوه: أكثر ما أحببت أن لا شيء كان جدياً للغاية. سنجري بالتأكيد مناقشات حول الأشياء ، لكن لم يكن هذا ما يدور حوله العرض. إنه يتعلق بما تمر به الشخصية التي تحاول إنشاء جسر بين والدها الذي يتحدث الكورية وابنتها التي تتحدث الإنجليزية.



بيت: أردنا أن نستكشف كيف يمكن أن يكون الأمر مرهقًا ، أولاً وقبل كل شيء ، أن تكون امرأة في دور إشرافي ، ولكن أيضًا أن تكون شخصًا ملونًا فوق ذلك. عليك أن تقوم بعملك ، ثم عليك أيضًا أن تتنقل في كل هذا الهراء اللاوعي الذي يحدث لأنك تمثل تغييرًا في الثقافة. عندما تكون امرأة ملونة ، فأنت تخضع للاختبار باستمرار بطرق سرية (وبصورة صارخة) - فالرجال البيض لا يتعرضون لهذا الضغط الإضافي عندما يصعدون مراتب مهنتهم.

أماندا ، كيف كان شكل التعاون مع ساندرا كممثلة ومنتجة تنفيذية؟

بيت: قد تكون كاتبة أيضًا لأن ملاحظاتها في محلها، واهتمامها بالقصة صارم للغاية ، لدرجة أنني أشعر حقًا أنها يجب أن تجرب الكتابة في وقت ما. إنها ممثلة غير عادية ، لكنها أيضًا جيدة جدًا في القصة.

الكرسي متاح للبث في 20 أغسطس على Netflix.