شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيح روبى وآسر ياسين لـ"فينوس".. مخرج الفيلم: تم تأجيله لضخامة إنتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج هادى الباجورى، لـ"الخليج 365"، إنه تم تأجيل فيلم "فينوس" حالياً بسبب ضخامة إنتاجه والتكلفة العالية للعمل، خاصة أنه ينتمى لنوعية الأفلام الموسيقية، وتدور أحداثه فى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضى، وتم ترشيح كل من روبى وآسر ياسين، وأسماء أخرى للانضمام للعمل وتقديم دور البطولة لكن لم يتم التعاقد معهما بشكل رسمى.

من ناحية أخرى كشف المخرج هادى الباجورى عن تحضيرات الجزء الثانى من فيلم "هيبتا" – المناظرة الأخيرة، الذى نال الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى السينمات عام 2017، والذى أعلن - فى وقت سابق - عن ترشيح ماجد الكدوانى، وآسر ياسين، للانضمام لبطولة الجزء الثانى من الفيلم، وهو قصة محمد صادق، وسيناريو حوار محمد جلال ومحمد صادق.

يشار إلى أن "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" من إخراج هادى الباجورى، وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.