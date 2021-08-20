شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز فى رسالة لها ولزوجها: ربنا يكمل شفاكى على خير ويسعدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز رسالة لشقيقته وزوجها الفنان أحمد العوضى، خلال رحلة مرضها الحالية خاصة بعد شائعات انفصال الثنائى، ونشر صورة زفافهما من مسلسل "اللى مالوش كبير"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" مصحوبة بتعليق: "ربنا يكمل شفاكى على خير ويسعدكم".

يأتى هذا بعدما أثار وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، الشكوك من جديد حول انفصال شقيقته عن الفنان أحمد العوضي، رغم نفي العوضى، مؤكدا أن هذا الكلام "هبد" ولا أساس له من الصحة وأنها ما زالت زوجته ولم يحدث أى انفصال بينهما.

ونشر وائل صورة تجمعه بشقيقته عبر خاصية ستوري بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بأغنية "لو هتسيب" للنجم محمد حماقى والتي تتحدث عن الفراق، وتقول كلماتها: "ولو هتسيب حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات".

وكان العوضى رد على كاتب منشور انفصاله عن ياسمين - والذى تم تداوله بكثافة على منصات السوشيال ميديا - "والنبى بطل هبد الله يرضى عليك، الحكاية مش ناقصة هبد"، مضيفا: "اللى قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتى، ومفيش ربع كلمة صح من اللى انت قولته واللى انت بتقوله مش صح، متحطش السم فى العسل، وعشان مظلمكش.. أو اللى قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة".

وتوعد العوضي من قبل من خلاله منشور له على فيس بوك المتسبب فى تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ودخولها فى مضاعفات أدت الى مكوثها لعدة أيام داخل الرعاية المركزة فى أحد المستشفيات.

وقال العوضى: "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخى فى حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافى التام لياسمين وتعدى الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصرى سيحكم بينى وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتى نسيان بل لكل حدث حديث".

وغادرت ياسمين مطار القاهرة الدولى متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها يوليو الماضي.