شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعود لبلاتوه "السرب" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أبطال فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، إلى البلاتوه مرة أخرى بعد أسبوع، بعد ما توقف الفيلم فترة، لإنشغال أبطاله بتصوير أعمال أخرى، وانتهى مخرج العمل أحمد نادر جلال من تصوير جزء كبير من أحداث العمل قبل توقف تصويره.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم، قد طرحت البرومو خلال الأشهر الماضية، وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.