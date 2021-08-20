شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام مصرية أضافت للصناعة وحصدت جوائز عالمية .. أبرزها "ريش" و"توك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برزت خلال الشهور الأخيرة أفلام مصرية عرضت فى العديد من المهرجانات الدولية، وحصلت على جوائز كبرى لتسير علي خطي العالمية، وتضع نفسها بين مصاف الأفلام العالمية الكبرى .

رغم تزامن الإنجازات الأخيرة مع أزمة كورونا التى أثرت على صناعة الفن عالميًا، لكن من الواضح أنها كانت في مصلحة السينما المصرية، وجعلت صناع السينما قادرين علي الإبداع وإنتاج الأفلام وحصد الجوائز، ومن أبرز الأفلام التي حصدت جوائز دولية:

"ريش"

فاز الفيلم المصري "ريش" للمخرج عمر الزهيرى على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 74،وذلك بحضور المنتج محمد حفظى وعدد كبير من محبى وعشاق السينما وصناع العمل.

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغيير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسئولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

"بيلفيجورين"

فاز الفيلم المصرى "بيلفيجورين" بجائزة أفضل فيلم رعب فى مهرجان (نوادا) السينمائى الدولى بالهند، وبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 1700 فيلم من 65 دولة، والفيلم تدور أحداثه حول شيطان اسمه (بيليفيجور) وهو - طبقا لأساطير عالم الشياطين - أحد أمراء جهنم السبعة.

"توك توك"

فاز الفيلم القصير "توك توك" للمخرج محمد خضر، بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان (بان أفريكان) بلوس أنجلوس في دورته الـ29، وهو من المهرجانات العالمية المؤهلة للتنافس علي جوائز الأوسكار.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدورأحداثه حول ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية. فتجبرها الظروف على العمل كسائقة توك توك لتقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك، من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى اكرم، عمر راشد، ماري جرجس منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

"غيث الصحراء"

حصد فيلم "غيث الصحراء" للمخرج المصري عاصم خالد، جائزة التمييز كأفضل فيلم وثائقي قصير من الهرجان الدولي للإعلام والأتصال بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ويعكس الفيلم إشكالية المياة، من خلال تجسيد حياة البدو فى مرسى مطروح وقت هطول الأمطار، واعتمادهم عليها فى أمورهم المعيشية مثل الزراعة والشرب، ويقدم ملمح مصري أصيل في التغلب على مشكلة الفقر المائي، بالتوازي مع مجهودات الدولة فى ذلك الملف.

"حنة ورد"

فاز فيلم "حنة ورد" بالجائزة الكبرى، كأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان الفيلم الأفريقي، وحاز الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان Palm Springs International Film Festival، وهو التنويه الذى يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوى الفيلم وقدرته على المنافسة.

وتدور أحداث الفيلم حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.



