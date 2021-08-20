إيرادات الخميس.. "الإنس والنمس" في الصدارة و"مش أنا" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتنافس 5 أفلام في دور العرض السينمائي، هي: "موسى"، و"العارف- عودة يونس"، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، و"النمس والإنس"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الخميس 19 أغسطس مليونين و896 ألفا و976 جنيها، موزعة على النحو التالي:

الإنس والنمس

احتل صدارة شباك التذاكر فيلم "الإنس والنمس"، محققًا مليونا و509 آلاف و630 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

موسى

وفاز بالمركز الثاني فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 704 آلاف و753 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

العارف

جاء فيلم "العارف- عودة يونس" في المركز الثالث، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ411 الفًا و783 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الرابع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 165 ألفا و486 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

في المركز الخامس يأتي فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 105 آلاف و324 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.