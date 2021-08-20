نيقولا معوض يُعلن موعد طرح "ماكو" بالسينمات.. ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان نيقولا معوض، موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد "ماكو" بدور العرض، مؤكدًا أنه يُعد أول تجربة سينمائية له بالسينما المصرية.

ونشر معوض، برومو الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ماكو ١ سبتمبر ٢٠٢١.. فَخور إنّ أوِّل فيلم ليّا في السينما المصريّة هوّ أوِّل فيلم من نوعُه في الوَطَن العربي".

وأضاف: "فَخور بالمُمَثِّلين الهايلين اللي في الفيلم، وبالمُنتِج المُغامِر محمّد الشّريف، وبشُغل مدير التصوير محمود بشير الرّائع، وفَخور بصاحبي وأخويا هشام الرَّشيدي اللّي فضل متمَسِّك بحِلمُه لحَدّ ما حقّقُه".

فيلم "ماكو" بطولة نيقولا معوض، بسمة، ناهد السباعي، خالد ‏أنور، سارة ‏الشامي ‏والتركي مراد يلدريم، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.