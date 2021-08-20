فيديو| بعد عودته للغناء.. حسن فؤاد يطرح "رجعت مصر" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان حسن فؤاد، أمس الخميس، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "رجعت مصر" عبر قناته على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمد صلاح عطيطة، وألحان خالد جنيدي، توزيع بلبل، ومن إخراج أحمد يوسف.

وتُعد هذه الأغنية، الثالثة له منذ عودته للغناء، إذ طرح من قبل أغنية "ستي فاطمة"، وبعدها أغنية أهداها للنادي الأهلي بعنوان" الأهلي في القلب".

وكان الفنان حسن فؤاد، أكد في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه يعود للفن بعد غياب دام 17 عاما، موضحا أنه ترك الفن منذ 2003 برغبة شخصية.

وقال حسن: "بعدما حصلت على الإجازة في القرآن الكريم، وعملت في تدريسه، كنت أجد خلال الجلسات أسئلة كثيرة من الناس، عن أسباب ابتعادي ولماذا لا أعود حتى أخدم من خلاله الناس بما تعلمته، ومن هنا بدأ التفكير في العودة".

وردا على سؤال هل سيغلب الطابع الديني على أغانيه، قال "لا كلها أغاني عادية".

وفيما يخص قرار ابتعاده عن الفن، يقول الفنان الذي اشتهر بلقب "مطرب أرابيسك": "كان اختيارا ربانيا بالطبع، في لحظة وأثناء مشاركتي في تصوير آخر أعمالي مسلسل (خان القناديل) عام 2003، وجدت نفسي أمام هاتف يقول لي (توقف هنا.. وارجع لربنا)، وكانت تلك الفترة شهدت رحيل بعض أصدقائي ومنهم الفنان الراحل علاء ولي الدين، والحمد لله ربنا وفقني في حفظ القرآن".