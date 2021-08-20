“ساحر قلوب”.. مفاجأة نجوى كرم لجمهورها بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي تحطّم فيه الأرقام القياسية في أغنية “مغرومة 2” التي أصدرتها مؤخرًا، تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لطرح أغنية جديدة بعنوان “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون.

ومن المقرر أن تصدر نجوى أغنية “ساحر قلوب” خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل وقد انتهت مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج هاس غدار الذي تعاونت معه في كليب “مغرومة 2”.

من جهة أخرى، تُقلع سفينة النجوم “ستارز أون بورد” مع “شمس الغنية اللبنانية” نجوى كرم وكوكبة من الفنانين، في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي في انطاليا – تركيا بين ٢٨ و ٣١ من شهر آب/أغسطس الجاري.

وتشارك نجوى كرم في “ستارز أون بورد” منذ سنوات، ودائمًا ما تشعل الأجواء بحضورها المميز، وعن هذه المشاركة كتبت نجوى عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”: “سعيدة لرؤيتكم جميعا”.

ومن المتوقع أن تقدّم نجوى كرم أمام الجمهور باقة من أجمل أغنياتها بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة “مغرومة 2”، كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو.