فن ومشاهير

هنا الزاهد تكشف خريطة أعمالها الفنيّة المقبلة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن خريطة أعمالها الفنيّة المقبلة.

وقالت “الزاهد”، في تصريحات صحفية”: “أُحضِّر حالياً لمسرحية كوميدية جديدة مع زوجي الفنان أحمد فهمي، وأستعد لتصوير مسلسل درامي جديد خلال الفترة المقبلة أتمنّى أن  يُحقق نجاحاً كبيراً، مثل مسلسل (حلوة الدنيا سكر)”.

وكانت الزاهد قد أحدثت حالةً من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في حفل زفاف ابنة شقيقة الكاتب مدحت العدل والمنتجيْن جمال العدل ومحمد العدل.

وقالت الزاهد إنّ “حديث الجمهور في مواقع التواصل عن حملي بسبب ارتدائي فستاناً أظهرني بشكل مختلف غير حقيقي”، مبينةً أنّها تتمنى ألا يركض  الجميع وراء الإشاعات، من دون التأكد منها.

وعقّبت الزاهد بأنّ تصميم الفستان الذي ارتدته أظهرها بوزنٍ زائد بعض الشيء عن الزيادة التي زادتها في الأصل، وهو ما جعل البعض يتفاعل حيال الأمر. وحسمت الحديث في هذا الشأن،  قائلةّ: “هو لو أنا حامل كنت هقعد أرقص وأتنطط طول الفرح كده.. أكيد لأ”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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