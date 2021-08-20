كورونا يهزم نجم أفلام الفنون القتالية سوني تشيبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي خبير الفنون القتالية ونجم السينما اليابانية سوني تشيبا الذي برز خصوصاً في فيلم "كيل بيل" للمخرج كوينتن تارانتينو، عن عمر يناهز 82 عاماً بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح مدير أعماله، تيموثي بيل لوكالة "فرانس برس" أن سوني توفي الأربعاء بسبب "كوفيد-19"، واصفاً إياه بأنه "صديق عظيم وزبون رائع، وهو رجل شديد التواضع والود".

وكان سوني تشيبا، واسمه الأصلي ساداهو مايدا، المولود العام 1939 في فوكوكا (جنوب غرب اليابان)، كرّس نفسه في ستينيات القرن العشرين لعدد كبير من الفنون القتالية، وأصبح خبيراً في الكاراتيه التي كانت رياضته المفضلة.

وأصبح سوني بفضل اتقانه هذه الفنون ممثلاً غزير الإنتاج في الأفلام والمسلسلات اليابانية، فشارك في نحو 125 عملاً من إنتاج استوديوهات "تويل" الشهيرة التي ضمته إلى صفوفها بعدما اكتشفته في مسابقة للمواهب الجديدة.

وفي غمرة نجاح بروس لي العالمي، برز سوني تشيبا خارج اليابان بشخصية الرجل الشديد العنف في ثلاثية "ستريت فايتر".

ولفت أداء سوني انتباه المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو في شبابه فأسند إليه في فيلمه "كيل بيل" دور الساموراي هاتوري هانزو الذي يتحول طباخاً يساعد أوما ثورمان بسيفه في تنفيذ ثأرها.

وفي عام 2006، أدى الممثل الياباني أيضاً دوراً في فيلم "فاست أند فيوريوس: طوكيو دريفت" للمخرج جاستن لين.