عبد اللطيف البناي خارج الكويت للعلاج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الممثل الكويتي سعود الشويعي نقل الشاعر عبد اللطيف البناي خارج البلاد للعلاج، إثر تدهور حالته الصحية.

وكتب الشويعي في حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “أرجو دعواتكم بالشفاء العاجل إن شاء الله للعم الشاعر القدير عبداللطيف البناي (أبو ناصر) حيث سيذهب في رحلة علاج إلى ألمانيا”. وأضاف: “أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم، أن يشفيه ويلبسه ثوب الصحة والعافية… قولوا آمين”.

وأوضحت مصادر طبيةّ أنّ البناي يعاني من شلل رعاش منذ عقد من السنوات، لكنه أفقده الحركة منذ أسبوعين.

وأمضى البناي حوالى 35 سنة من العطاء المتميز في مسيرة الأغنية الكويتية، قدّم خلالها ما يربو على 600 أغنية بين عاطفية ووطنية ومناسبات وأوبريت، إضافة إلى ست مسرحيات غنائية، كذلك ساهم بكلماته العذبة في انطلاق أصوات غنائية كويتية وخليجية برزت وعرفت طريق الشهرة وأصبحت من أبرز النجوم على الساحة الغنائية، ومن هؤلاء: عبد الكريم عبد القادر، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، نوال، رباب، أحلام، وكثر ممن تزخر بهم الساحة الفنية.