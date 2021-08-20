تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي"، استعادة مصر خلال 2022 معدلات النمو ما قبل وباء كورونا لتسجل 4.9%.

وانخفض متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.34 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو 18.28 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.37 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، في البنك المصري لتنمية الصادرات.

فيما جاء وهو أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.19 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، في بنك مصر إيران للتنمية.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

محطات لتحلية المياه بـ 2.5 مليار دولار

تبحث مصر عن شركاء للاستثمار في مشروع بقيمة 2.5 مليار دولار من أجل بناء محطات لتحلية المياه تعمل بالطاقة المتجددة.

والمشروع الذي تستهدف القاهرة إتمامه بحلول عام 2025 يسعى لمعالجة احتمالات التأثير على وفرة المياه في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي القول إن المسؤولين يخططون لإقامة 17 محطة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

وتستهدف بناء تلك المحطات وتملكها وتشغيلها من جانب الصندوق بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب.

ونقلت بلومبرج عن سليمان القول في مقابلة إن "مصر حريصة على بناء قاعدة تكنولوجية مستدامة لتمتلك مصيرها عندما يتعلق الأمر بالأمن المائي".

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.40 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.