مايك ماسي يطلق "شو أوريجينال" شارة مسلسل "صالون زهرة"

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"الخليج 365": أطلق الفنان مايك ماسي أغنية شارة مسلسل صالون زهرة على كافة المتاجر الرقمية، الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلماته، وألحانه وتوزيعه. وتشاركه في غنائها الفنانة الشابة يال سولان.

كلام الأغنية يجمع بين اللغتين الانجليزية والعربية العامية اللبنانية، بطريقة عفوية مبسطة.

يعد الفنان مايك ماسي الجمهور بإطلاق البوم كامل بعنوان #صالون_زهرة يضم كافة المقطوعات الموسيقية التي قد ألفها للمسلسل، وذلك فور انتهاء العرض الأول له على قناة شاهد.

كما يعمل ماسي على ألبومه المقبل، ويعد جمهوره بعمل مختلف، ومتنوّع.

