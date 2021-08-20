شكرا لقرائتكم خبر عن سامانثا ماتيس وهنري توماس أحدث المنضمين لثانى أجزاء سلسلة الرعبPet Sematary والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الثنائى الممثلة سامانثا ماتيس والممثل هنري توماس إلى فريق أبطال الجزء الجديد من سلسلة الرعب Pet Sematary، وينضم الثنائي إلى أعضاء فريق التمثيل المعلن عنهم سابقًا جاكسون وايت، وفورست جودلاك، وجاك مولهيرن، وناتالي ألين ليند، وإيزابيلا ستار ليبلانك، وبام جرير.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بدأ إنتاج الجزء الجديد من السلسلة الأسبوع الماضي، وكان قد وقع الاختيار على المخرجة ليندسي بير للعمل على جزء جديد من فيلم الرعب Pet Sematary، العمل الذى يقوم بكتابته ستيفن كينج، على أن يتبع الجزء الذى طرح في خلال عام 2019، العمل الجديد يعد أولى تجارب بير الإخراجية الروائية الطويلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وإلى الآن لم تشكف شركة Paramount عن أي تفاصيل خاصة بالجزء الجديد، كما أصبحت بير واحدة من كاتبات السيناريو الأكثر طلبًا في المدينة اللواتي يملكن صورًا ذات ميزانية كبيرة مثل Chaos Walking and Transformers: The Last Night، كما أنها أيضًا كاتبة المسلسل الشهير Sieraa Burgess is A Loser، وغيرها من الأعمال.

ودار فيلم الرعب Pet Sematary الذى طرح في 2019، حول انتقال لويس كريد وزوجته راشيل وطفليهما جاج وايلي إلى منزل ريفي، حيث يتم الترحيب بهم هناك، ويتعرفون بـ"الحيوانات الأليفة" المخيفة الواقعة بالقرب من منزلهم، وبعد ذلك تحدث مأساة قتل قطة من قبل شاحنة، ولذلك يلجأ لويس إلى دفنها في مقبرة الحيوانات الأليفة الغامضة، ولكن الوضع ليس كما يبدو، لأنه يثبت للويس أن الموتى في بعض الأحيان أفضل.

فيلم Pet Sematary من بطولة جيسون كلارك، جون ليثجو، ايمي سيميتز، نعومي فرينيت، أليسا بروك ليفين، هوجو لافوي، جيت لورانس، اوبسة احمد، سونيا ماريا شيريلا.