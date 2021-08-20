شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تقابل "أوس أوس" في مسلسل "الفرح فرحنا" بعد غدٍ الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد نجمة "مسرح مصر" الفنانة ويزو لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل "الفرح فرحنا" مع المخرج معتز التونى بعد غدٍ الأحد، حيث تقدم ويزو أحد أدوار البطولة في العمل الذى تدور أحداثه في اطار كوميدى، ومقرر عرضه في بداية الموسم الشتوى المقبل.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.



ويزو واوس اوس

وشاركت ويزو مؤخراً في عروض مسرحية "اللوكاندا" على قناة dmc، مع أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني، ومن تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى.

وانتهت ويزو من تصوير فيلم "تماسيح النيل" الذى تشارك فى بطولته مع مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدريه طلبه، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في اطار كوميدى.