سهر الصايغ تتصدر بوستر حكاية "بيت عز" بمسلسل "إلا أنا 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدرت الفنانة سهر الصايغ، بوستر الحكاية الأولى من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بيت عز".

ومقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتي dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولتها سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في اطار اجتماعي عائلي.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصري.