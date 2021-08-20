أول تعليق لـ نادين نسيب نجيم بعد تصدرها التريند بسبب "صالون زهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدرت الفنانة نادين نسيب نجيم، تريند "تويتر" عقب عرض أولى حلقات مسلسل "صالون زهرة" التي بدأت أمس الخميس، على منصة "شاهد VIP".

وكتبت نادين، عبر حسابها على إنستجرام، ردًا على النجاح الذي حققته من أول حلقة بالعمل، قائلة: "شكراً كتير على الأصداء الحلوة، وشكراً إنكم استمتعتوا بالقصة ومبسوطة إنه رسمت ضحكة على وجوهكم بعيداً عن المشاكل اللي عم نعيشها كل يوم نغير جو وننسى شوية همومنا".

مسلسل "صالون زهرة" من كتابة ندين جابر وإخراج جو بو عيد، وهو من عروض شاهد الأولى، تشرح الفنانة نادين نجيم أن "زهرة شابة متمردة وقاسية لأنها مرت بظروف صعبة، تناصر النساء، وهي لا تنتمي إلى أسرة ثرية وتشبه أشخاصاً كثيرين نعرفهم في حياتنا، هم الذين يسعون إلى خلق صنعة يسترزقون منها".

"صالون زهرة" عُرض على "شاهد VIP" اعتباراً من 19 أغسطس، والعمل من كتابة نادين جابر، إخراج جو بوعيد، وبطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف.