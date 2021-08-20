هذا ما قالته علا رشدي احتفالا بعيد ميلادها الـ 41

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها، احتفالها بعيد ميلادها الـ 41 الذي وافق الخميس 19 أغسطس.

ونشرت علا، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اليوم.. انتقل إلى عام آخر من الشباب إلى الأبد".

وأَضافت: "أنا سعيدة جدًا وممتنة لحياتي، وصحتي، وابتسامتي، وشعري، وجسدي، وعقلي، وروحي، وأنفاسي، ووالدي، وأولادي، وزوجي، وعائلتي، وأصدقائي، وشغفي من أجل إبقائها حقيقية ومن أجلك دائمًا.. ألف حمد وشكر ليك يا رب على كل خيراتك.. الحمد لله".

علا رشدي أكملت اليوم عامها الـ 41، إذ أنها من مواليد 19 أغسطس 1980، وفي عام 2010 تزوجت من الفنان أحمد داوود، وأثمر زواجهما عن طفلين.

ومن أبرز أعمال الفنانة علا رشدي "تامر وشوقية، على جثتي، دم الغزال، حليم، وقفة رجالة، زواج بالإكراه، بـ 100 وش" وغيرها من الأعمال.