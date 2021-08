منصة آي تشي يي تكشف عن عروض درامية جديدة باللغة الصينية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365": كشفت منصة آي تشي يي عن قائمة تضم 24 عملاً جديداً من المسلسلات الصينية التي أصبحت الآن متوفرة لمشتركيها، وهي تضم ألمع الأسماء في المشهد الترفيهي الصيني.

وتقع الأعمال في ستة فئات شيّقة تتمحور أحداثها حول حياة الفتيات، والعمل في المدينة، والغموض والتشويق، والرومانسية، والتاريخ، والبطولة.

كذلك، ستتم إضافة 12 عرضًا جديدًا إلى مجموعة "سويت أون" الشهيرة وذلك بعد النجاح الذي شهده إطلاق المجموعة في مايو من هذا العام.

وقد أصبح بإمكان المشاهدين في الشرق الأوسط متابعة الممثلين الصينيين المفضلين لديهم مثل مارك تشاو، لي شيان، رين جيالون تشارم وغيرهم، بالإضافة إلى إبداعات المخرجين والفنانين والموسيقيين المشهورين حصريًا على منصة آي تشي يي.

عاد المخرج المعروف فنغ شاوغانغ مع سلسلة تلفزيونية جديدة بعد 25 عامًا من إخراج آخر أعماله على الشاشة الصغيرة. وحاليًا، يتم عرض سلسلة الاتجاه المعاكس التي تعتبر من أحدث إنتاجات المخرج حصريًا على منصة آي تشي يي.

أما أولئك الذين يبحثون عن سلسلة ملهمة لتمكين المرأة، فما عليهم سوى مشاهدة سلسلة I Will Find You A Better Home مع الممثلة المرموقة سون لي. كذلك، تؤدي الممثلة الشهيرة دور امرأة عاملة إلى جانب الممثل مارك تشاو في سلسلة المدينة المثالية الدرامية التي تسلط الضوء على واقع الهندسة المعمارية في الصين. هذا وقد سجّل أكثر من 600,000 مشاهد اهتمامهم بالسلسلة الجديدة على منصة آي تشي يي، ما يمنح المشاهدين في أنحاء الشرق الأوسط سببًا إضافيًا لمتابعة السلسلة.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض المنصة سلسلة الرومانسية والغموض عاشق أم غريب، وهي من إخراج هوانغ تينجين. ويضمّ طاقم التمثيل الممثلة فيكتوريا سونغ التي تؤدي دور شخصيتين والممثل الشهير أوهو أو، حيث يجتمع الممثلان مجددًا كزوجين على الشاشة.

وبعد إطلاقها الناجح في مايو من هذا العام، ستواصل مجموعة "سويت أون" تقديم المزيد من العروض الرومانسية الشيّقة للمعجبين مع الإطلاق العالمي لمسلسلات الى الأبد و تمني أمنية (من بطولة رين يولون وجيا جي) و الحب الأول مجدداً (من بطولة باتريك شيه وآيمي تشن) و السن الحلو (من بطولة وو شواني وبي وينجون) وحب تحت القمر (من بطولة جو جينغيي وزينغ ييتشنغ). كذلك، سيتم عرض مسلسلات رومانسية أصلية على المنصة ستسرّ المشاهدين ومنها قلبي و مُعجب (من بطولة إيفان لين) و Time is Love (من بطولة تشن يووي وشو يي يانغ) و خارج الحلم (من بطولة ياو تشي وتشن يوسي). كما وستضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الرومانسية المميزة مثل نعناع الصيف و الذي يُعطى لا يُنسى و رومانسية كاميليا و Save My Love (الاسم قيد الدرس) وI Am a Super Star موسم حب ينبض بالحياة. وستتم إضافة عروض جديدة إلى المجموعة حتى سبتمبر من هذا العام لمنح محبي هذا النوع صيفًا رومانسيًا لا نهاية له.