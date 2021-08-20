شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن 5 The Crown بعد نشر الصور الأولى للمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع pagesix عن موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل The Crown، وذلك بعدما نشرت الشركة المنتجة للعمل عدة صورة لأبطال المسلسل تضمنت التطرق لشخصيات بحجم الأميرة ديانا والأمير تشارليز، حيث أكد التقريرأن المسلسل سيتم عرضه في العام المقبل 2022، كما أكد موقع pagesix أن الجزء القادم لن يكون الأخير وإنما هناك جزء آخرهو السادس سيكون الأخير بالنسبة للأحداث.

وكان موقع hollywoodreporter نشر الصور الأولي لشخصية الأميرة ديانا في الجزء الجديد من مسلسل الدراما الملكية " The Crown"، وبدت الممثلة إليزابيث ديبيكي التي تقوم بدور الأميرة ديانا تشبهها كثيرا، كما نشرالموقع صورة دومينيك ويست الذي يقوم بدور الأمير تشارلز.



دومينيك ويست

ويظهر الثنائي في الصور الجديدة بعمق مذهل وفروق دقيقة، ويبدو الأمير تشارلز قلقًا أو نادمًا وغير واضح لأنه يحدق في الطريق على ما يبدو أنه ينظر الي أحد العقارات الريفية للعائلة المالكة.

وتنضم للجزء الجديد كل من إليزابيث ديبيكي لتقديم دور الأميرة ديانا في مرحلة ما بعد الانفصال عن الأمير تشارلز الذي سيلعب دور دومينيك ويست، فيما تلعب إيميلدا ستونتون دور الملكة إليزابيث، وليزلي مانفيل تقدم شخصية الأميرة مارجريت.



اليزابيث بدور الأميرة ديانا

من ناحية أخرى بدأت أحداث مسلسل The Crown، مع تولي الملكة إليزابيث العرش بعد وفاة والدها المفاجيء وهي في سن صغيرة، وامتدت الأحداث منذ أواخر الأربعينيات، حتى وصلت الأحداث في الجزء الرابع إلى فترة الستينات والسبعينات مع عرض لأبرز الأحداث والتغيرات التاريخية التي شهدها العالم في ظل حكم الملكة.



دور الملكة اليزابيث

وسيتعمق الجزء الخامس في مرحلة أوائل التسعينات، وهي فترة مضطربة للغاية في تاريخ العائلة الملكية، ومن المقرر أن تنتهي أحداث المسلسل مع عرض الجزء السادس الذي تقف أحداثه عند أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.