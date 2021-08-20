على طريقة مارلين مونرو.. سيلينا غوميز تخطف الانظار بجلسة تصوير بالابيض والاسود!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة العالمية ​سيلينا غوميز​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت فيها بـ”لوك” من حقبة الخمسينات بالأبيض و الأسود،

وبدت سيلينا، في الصور، مفعمة بالأنوثة بملابس جريئة ووضعيات مثيرة وشبهها الجمهور بالفنانة العالمية الراحلة ​مارلين مونرو​.

وقد اثارت الصور تقاعلا واسعا بين متابعي سيلينا غوميز، الذين يبلغ عددهم 253 مليون عبر حسابها على انستغرام، حيث حظيت بملايين الاعجابات بعد ساعات قليلة من عرضها.

وكانت تجرأت سيلينا سابقاً على نشر صوراً لها من دون تعديلات على صفحتها الخاصة، وظهرت بالبيكيني ما أثار إعجاب متابعيها بشكل كبير،

وكانت غوميز قد أشارت مؤخراً أنها واجهت ضغوطاً لتبقى على شكلها ووزنها كما كان في سن المراهقة، وقالت أنها ليست مضطرة أن تتمتع بنفس الرشاقة كما في عمر الـ ١٩ عاماً لأنها بلغت الثامنة والعشرين.