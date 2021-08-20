شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو فيلم Eternals قبل طرحه نوفمبر المقبل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل أخر فيديو ترويجى لفيلمها القادم Eternals، الذى حاز على إعجاب الكثيرين من متابعى أفلام الأبطال الخارقين، وحقق الفيديو الترويجى مشاهدات تقترب من 5 مليون مشاهدة على الحساب الرسمي للشركة، منذ طرحه قبل ساعات، على أن يطرح العمل فى 5 نوفمبر المقبل بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.