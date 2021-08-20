دنيا عبدالعزيز تُعلق على مشاركتها بالمسلسل الأردني "بشر معاصرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عن سعادتها واستمتاعها بالمشاركة في المسلسل الأردني "بشر معاصرون".

ونشرت دنيا، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمتعت جدًا بالتجربة في المسلسل الأردني (بشر معاصرون) والعمل مع الفنان الأردني الموهوب رجائي قواس".

جدير بالذكر أن، دنيا عبدالعزيز تستعد لعملها المسرحي الجديد "زقاق المدق"، المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والمقرر عرضها قريبا على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، والعرض من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأشعار محمد الصواف.

المسرحية بطولة دنيا عبدالعزيز، ومحسن محيي الدين، وأمل رزق، ونهال عنبر، وضياء عبدالخالق، وبهاء ثروت، ومن إخراج عادل عبده.