صدقي صخر شقيق إنجي المقدم في "دليلك الذكي إلى الطلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان صدقي صخر، في بطولة مسلسل "دليلك الذكي إلى الطلاق"، وبدأ تصوير مشاهده، إذ يقوم بتقديم دور شخص يُدعى إسماعيل، وهو شقيق الفنانة إنجي المقدم.

وتدور أحداث المسلسل المأخوذ Girlfriends' Guide to Divorce حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا.

ويتكون المسلسل من 45 حلقة، ومن المقرر إطلاقه على منصة شاهد vip، ويقوم ببطولته إنجي المقدم، صدقي صخر، إنجي أبو زيد، هيدي كرم، جيهان الشماشرجي، عمر الشناوي، وهو من إنتاج سالي والي، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وكان صدقي صخر قد شارك مؤخرًا في فيلمين قصيرين وهما الحفرة وأقولك على سر، وينتظر حاليًا الإعلان عن عرضهما خلال هذا العام، كما أطلق صدقي منذ أسابيع كليب جديد لأغنية بيض بالعجوة، ليبرز تعدد مواهبه ويغني ويعزف على 6 آلات مختلفة، الكليب من إنتاج OffBeat والتي تهتم بصناعة المحتوى والمزج بين المزيكا والموضة والسينما.

صدقي صخر شارك في مسلسل "أنصاف مجانين"، كما شارك في الفيلم القصير "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف، والذي حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام، وكان الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

واشتهر صدقي بأدواره في مسلسلات "100 وش" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان، ومسلسل "ليه لأ"، وأيضًا "في كل أسبوع يوم جمعة"، كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الإنجليزية.