السبت.. لينا شاماميان والفشني في قلعة صلاح الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، يقدم المطرب وائل الفشني حفلا في الثامنة مساء السبت 21 أغسطس على مسرح المحكى.

يتضمن مجموعة من الأعمال الغنائية، منها: ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، ممكلة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشي وشايل فوق كتافي حمل، الهروب، عيني آه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، أنا لو شكيت اللي بيا وغيرها .

يليه وفي العاشرة مساء تقدم المغنية السورية لينا شاماميان باقة مميزة من أشهر أعمالها الخاصة، منها: بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش وغيرها، إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة.